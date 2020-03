Stiri pe aceeasi tema

- In contextul raspandirii epidemiei de coronavirus, senatorii PNL Alina Gorghiu, Laura-Iuliana Scantei si Daniel Fenechiu au redactat o initiativa legislativa de modificare a Codului penal pentru majorarea pedepselor pentru cei care propaga polile contagioase. Pedeapsa cu inchisoarea ar putea ajunge…

- Vicepreședintele Senatului, liberala Alina Gorghiu, propune ca romanii din diaspora sa poata vota si la parlamentare pe parcursul a trei zile, asa cum a fost la alegerile prezidentiale de anul trecut, potrivit Hotnews.”Propunem extinderea masurilor legislative pentru buna organizare a alegerilor in…

- Parlamentarii PNL Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu și Florin Roman au depus un proiect de lege pentru ca votarea sa se desfașoare pe parcursul a trei zile in diaspora și la alegerile parlamentare, așa cum s-a intamplat in 2019 la cele prezidențiale.

- Parlamentarii PNL Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu si Florin Roman propun ca romanii din diaspora sa poata vota si la parlamentare pe parcursul a trei zile, asa cum a fost la alegerile prezidentiale de anul...

- Un barbat de origine chineza, identificat de autoritati drept „domnul Chen", a planuit un jaf in urma caruia sa fie prins de politie si, ulterior, arestat, astfel sperand ca iubita lui nu va mai dori sa se casatoreasca cu el daca ajunge la inchisoare, scrie ladbible.com. Conform planului sau, Chen…

- Senatorul liberal de Timis, Alina Gorghiu, nu isi de ce PSD il sustine in continuare pe Teodor Melescanu la functia de sef al Senatului, atat timp cat instalarea sa a fost declarata ilegala de Curtea Constitutionala. In plus, partidul are majoritatea, deci porneste favorit in alegerea unui alt presedinte.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca PNL o va propune pe Alina Gorghiu pentru sefia Senatului, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca a fost neconstitutionala alegerea lui Teodor Melescanu la conducerea Camerei superioare.

- Un sarb care reușise sa treaca ilegal granița, din țara natala in Romania, a fost prins la scurt timp, in Timiș, de polițiștii de frontiera. Barbatul a fost zarit la marginea localitații de frontiera Valcani și a fost oprit din drumul sau. Iși dorea sa ajunga in Germania, la familia sa. Polițiștii de…