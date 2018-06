Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Citu, acuza vineri Guvernul, PSD si ministrul Finantelor de minciuna, transmitand ca Executivul ar fi informat Comisia Europeana de planurile sale de suspendare a contributiei pentru Pilonul II de...

- Senatorul PNL Florin Citu, valceanul parlamentar ales in Circumscriptia Electorala nr.42 Bucuresti, a anuntat ca va depune o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila, a vicepremierului Viorel Stefan si a ministrilor Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Finantelor, Eugen…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca inainte de a aproba proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara, trebuie estimat efectul pe care o astfel de reglementare l-ar putea avea.

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.

