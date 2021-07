Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat ca al patrulea oficial la primul meci din optimile de finala ale EURO 2020, cel dintre Tara Galilor si Danemarca, programat sambata, de la ora 19:00, la Amsterdam, potrivit site-ului Uniunii Europene de Fotbal (UEFA). Arbitru asistent de rezerva…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat ca al patrulea oficial la primul meci din optimile de finala ale EURO 2020, cel dintre Tara Galilor si Danemarca, programat sambata, de la ora 19:00, la Amsterdam, potrivit site-ului Uniunii Europene de Fotbal (UEFA). Arbitru asistent de rezerva va fi…

- Editura Integral, condusa de neobositul Costel Postolache, a scos de sub tipar un nou roman semnat de Stelian Țurlea, o poveste scrisa in pandemie, despre lucruri petrecute in pandemie, potrivit mediafax.ro. Doua istorii care se vor fi intamplat in anul și jumatate al pandemiei, doi oameni…

- Expoziția „Istorie in culori: Ilustrația de carte istorica pentru copii și tineri in anii comunismului” va fi vernisata marți, 1 iunie, de la ora 12:00, pe strada Muzeului din Alba Iulia. Expoziția propune publicului un colaj din portrete de ilustratori (activi in a doua jumatate a secolului XX) și…

- Se implinesc 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, figura emblematica a istoriei romanilor. Capitan al pandurilor, luptand Post-ul Holban: Tudor Vladimirescu a creat premisele formarii statului roman modern de factura europeana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Victimele retelei de proxeneti condusa de Constantin Adrian Tamplaru, un temut interlop roman, au fost supuse la adevarate torturi pentru a practica prostitutia si pentru a aduce sume mai mari de bani.

- Manchester United, Villarreal si AS Roma au obtinut victorii in deplasare, joi seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Europa. De partea cealalta, formatia la care evolueaza Nicolae Stanciu, Slavia Praga, a remizat in extremis pe „Emirates“, cu Arsenal, scor 1-1, dupa un gol marcat in…

- „Din august vom incepe sa avem documente de identitate electronice. Dimensiunile vor fi comparabile cu ale unui card bancar. Acest instrument va contine, pe langa identitatea digitala, un spatiu digital in care fiecare persoana va putea stoca "semnatura digitala", a scris luni pe Facebook, Ciprian Teleman,…