Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 4,5 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,37%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a majorat cu 19,82%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de AGERPRES. Astfel, capitalizarea…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 4,5 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,37%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a majorat cu 19,82%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de Agerpres. Astfel, capitalizarea…

- Fondul Mozaik Investments, inființat in 2019, are in continuare capital pentru investiții și cauta afaceri pe care sa le finanțeze, pastrand investiția intre unu și cinci milioane de euro, cu un tichet preferat de doua - trei milioane de euro, a declarat, pentru wall-street.ro, Vlad Bușila, managing…

- Profitul marilor companii de pe Bursa de Valori București (BVB) a franat puternic in primele trei luni ale anului, chiar daca efectele crizei COVID-19 au afectat doar parțial acest trimestru. Per ansamblu, scaderea de la un an la altul a fost de 30%,...

- Jurnalistul Ion Cristoiu semnaleaza o situație ingrijoratoare: in Romania, la fel ca in Rusia, presa a prezentat criza generata de coronavirus doar din perspectiva autoritaților.“Simbata, 16 mai 2020, invitatul seriei de interviuri de pe cristoiuTv a fost Alexandru Beleavski, corespondentul…

- Bursa de Valori București (BVB) a depașit șocul pandemiei și a oferit caștiguri de pana la aproape 50% in mai puțin de doua luni. Specialiștii spun ca daca nu va izbucni un nou val de imbolnaviri,...

- 7.800 de lei brut (aproximativ 4.500 lei net) a fost anul trecut caștigul mediu brut lunar incasat de angajații celor mai importante companii listate la Bursa de Valori București (excluzand SIF-urile). Salariile și bonusurile angajaților unor companii...

- Criza provocata de extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) este cea mai severa de la Marea Depresiune din 1929, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Din cauza efectelor negative ale…