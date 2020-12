Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 4,8 a fost resimtit miercuri pe coasta Turciei de la Marea Egee, la zece zile dupa ce un cutremur de 6,8 a lasat in urma 115 morti si peste o mie de raniti in regiune, relateaza EFE, citat de agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc marți, in județul Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.

- Cutremur cu magnitudinea ml 6.7 in insulele Dodecanese din Grecia Seismul s a resimtit pana in Turcia In ziua de 30 Octombrie 2020, la ora 13:51:24 ora locala a Romaniei s a produs in Dodecanese Islands Grecia un cutremur puternic cu magnitudinea ml 6.7, la adancimea de 30 km.Cutremurul s a produs in…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marti in sud-vestul Islandei, a anuntat Institutul Meteorologic Islandez pe site-ul sau, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Capitala Reykjavik si mai multe regiuni din tara au fost zguduite de seism, care nu a provocat daune materiale sau victime,…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marti in sud-vestul Islandei, a anuntat Institutul Meteorologic Islandez pe site-ul sau, relateaza Reuters si AFP. Capitala Reykjavik si mai multe regiuni din tara au fost zguduite de seism, care nu a provocat daune materiale sau victime, insa a intrerupt pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la o distanta de 232 km est de orasul Levuka, situat pe coasta de est a insulei Ovalau din Fiji, la ora 10:11 GMT, a anuntat Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS), transmite agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sambata in nord-estul Iranului, langa granita acestuia cu Turkmenistanul, a informat televiziunea de stat iraniana, potrivit Reuters. Mai multe case au fost avariate, insa nu au existat victime.Cutremurul a fost resimtit intr-o zona de langa localitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs, vineri seara, in zona Insulei Creta, in sudul Greciei, fiind simtit puternic, anunta autoritatile de la Atena.Seismul de 5,3 grade a avut loc la ora locala 19.28 (19.28, ora Romaniei), la adancimea de 51 de kilometri, conform Institutului…