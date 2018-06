Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi in Bushehr, o provincie din sudul Iranului in care se afla si o centrala nucleara, a anuntat televiziunea nationala iraniana, potrivit careia cutremurul de pamant nu a provocat pagube materiale si nici victime omenesti, informeaza Reuters. …

- UPDATE: Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica 19.30…

- Cu cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in sudul Insulelor Fiji, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 83,52 kilometri. Arhipelagul Fiji este situat in…