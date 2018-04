Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica 19.30…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs in centrul Italiei in dimineata zilei de marti, afectand aceeasi regiune devastata de activitate seismica in anul 2016 si prima parte a anului 2017, informeaza DPA. Cutremurul, care a avut loc la ora 5:11 am (03:11 GMT), a avut epicentrul la Muccia, la aproximativ…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 5,6 s-a produs in noaptea de duminica spre luni in Japonia, provocand ranirea a cinci persoane si pagube materiale, in timp ce autoritatile au emis o alerta in privinta riscului de producere a unor replici ale seismului, informeaza AFP. Seismul, care s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Cu cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in sudul Insulelor Fiji, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 83,52 kilometri. Arhipelagul Fiji este situat in…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi in districtul Ranau din Sabah (estul Malaeziei), transmite DPA. Anuntul a fost facut pe Twitter de Agentia malaeziana pentru Managementul Dezastrelor Departamentul meteorologic din Malaezia a confirmat seismul din statul Sabah.…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…