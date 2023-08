Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Ilfov extinde cercetarile dupa tentive de rapire repetate in Ilfov. O alerta maxima a fost declanșata in Saftica, o localitate ilfoveana de langa Capitala, dupa ce doi indivizi au incercat sa rapeasca doua fetițe de 12 și, respectiv, 14 ani chiar de pe strada. Polițiștii au intrat imediat…

- Polițiștii anunța ca se inregistreaza trafic intens pe DN 1 Ploiești - Brașov pe ambele sensuri, pe raza localitaților Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. De asemenea, este aglomerație și pe A2 pe sensul de mers catre București, cu o medie de 50 – 55 de a

- Tanarul de 26 de ani a urmarit-o pe femeie cu un scuter, i-a lovit intentionat masina, iar apoi i-ar fi furat din autoturism o geanta in care se aflau aproape 50.000 de euro. Tanarul a avut alți doi complici, care sunt cautați de poliție, potrivit News.ro.Politia Capitalei a transmis, joi, ca politistii…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Polițiștii de la Secția 16 din București au reținut luni, 31 iulie, doi tineri, de 18 și 21 de ani, acuzați ca au furat 71 de tablete de la o școala din București, prejudiciul fiind de peste 100.000 de lei. Este vorba despre Scoala Gimnaziala George Bacovia, au declarat surse apropiate anchetei pentru…

- Polițiștii din Capitala duc miercuri la audieri 42 de persoane, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru comiterea infracțiunii de inșelaciune. Aceștia sunt suspectați ca au primit indemnizații, in contextul pandemiei, pe baza unor acte falsificate, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Capitalei,…

- Mama fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost ascuns intr-o canapea, in București, dupa ce a fost ucisa, s-a intors joi seara in Romania, din Spania. La Vama Nadlac a fost așteptata de polițiști, care au adus-o in Capitala. La intrarea in țara a vorbit cu reporterii care o așteptau, relateaza Antena…

- Un barbat de 55 de ani, urmarit național și internațional, condamnat pentru furt, a fost prins de polițiștii bucureșteni, anunța Poliția Capitalei.Ștefan Saceanu de 55 de ani avea de ispașit o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru furt, iar pe numele lui era emis din 10 ianuarie 2023, un mandat…