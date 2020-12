Un segment de piata in crestere - capsule cu ulei de canabis si cosmetice CBD Uleiul de canabis, cunoscut si sub denumirea de ulei CBD, se bucura de o cerere foarte mare in prezent datorita efectelor benefice pe care le produce asupra organismului. Astfel, piata autohtona de suplimente alimentare si tratamente naturiste de acest tip inregistreaza cresteri semnificative de la an la an. Ca o consecinta, gama de produse care contin ulei de canabis este tot mai diversificata, adresand o serie tot mai larga de conditii de sanatate si afectiuni.



Produsele din aceasta categorie care se bucura de cea mai mare cerere sunt uleiul CBD si gama de capsule cu ulei de canabis,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, sapte alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE, potrivit sistemului de alerta rapida pentru produse nealimentare al Comisiei Europene, transmite Agerpres. Produsele poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate ca…

- Principala prioritate a Bursei de Valori Bucuresti este dezvoltarea comunitatii locale de investitori, pentru a avea o participare mult mai mare a populatiei din Romania la piata de capital, a declarat Adrian Tanase, CEO BVB. "Este foarte important sa avem un dialog cu companiile si sa…

- Romania a emis alerte pentru masti neconforme provenite din China Foto: Jandarmeria Galați România a emis prin sistemul RAPEX al UE alte 4 alerte de masti neconforme aflate pe piata provenite din China. Produsele poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate ca echipament de protectie…

- Piata moto din Romania a inregistrat o crestere de 22,8% in primele zece luni ale anului, fata de datele raportate in aceeasi perioada din 2019, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata luni. Conform sursei citate, segmentul motocicletelor a consemnat…

- Piața auto din Romania a raportat in luna octombrie a creștere a inmatricularilor de mașini electrice și plug-in hybrid, iar acest lucru are ca efect și o creștere a cotei de piața a mașinilor electrificate. Astfel, mașinile electrice și hibride au ajuns la o cota de piața record in luna octombrie,…

- Producatorii agricoli, acvacultorii sau pescarii comerciali pot primi bonificații de sute de euro pentru fiecare tona adusa la vanzare in piața sau trimisa spre procesare. Legea a fost promulgate, joi, de Klaus Iohannis, președintele Romaniei și produce efecte din 1 ianuarie, anul viitor. Legea prevede…

- Piața materialelor de construcții din Romania a crescut, in medie, in ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, pana la o valoare de circa 4 miliarde euro, atinsa in 2019, conform unui studiu de specialitate realizat de compania de consultanța Roland Berger. Mai exact, impactul pandemiei de coronavirus…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, depașește anul acesta 1 milion de euro investiți in Romania, plasand astfel operațiunile din țara noastra in randul celor mai importante la nivel…