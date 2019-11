Un șef de Poliție Locală e mai bine plătit decât un general de armată! Salariile de baza au fost stabilite prin Legea-cadru 153/ 2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice și HG 846/ 2017 pentru marirea salariului minim brut garantat pe țara, garantat in plata Cel mai mare salariu net din Poliția Locala din Romania este cel al unui director care ridica lunar aproape 15.500 de lei, fara sporuri. Un șef serviciu sau un șef de birou poate incasa in jur de 11.800 de lei pe luna. Un polițist local principal ajunge și la 6.500 de lei.Un general din Armata Romaniei, Armata membra NATO, incaseaza net in jur de 10.000-12.000 de lei lunar, iar un colonel - 6.800… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, miercuri, numirea general-locotenentului Daniel Petrescu ca sef al Statului Major al Apararii, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. "General-locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia…

- ARAD. Dupa ani de zile in care aradenii au privit cu jind – iar administratia locala, cu inertie – spre alte orase in care primariile s-au implicat in reabilitarea fatadelor cladirilor istorice, edilul interimar al Aradului a organizat, miercuri, o conferinta de presa in care…

- Grigore Florin Popescu, sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari din DNA, a avansat in cariera militara de trei ori mai rapid decat Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apararii. In doar cinci ani, procurorul a ajuns…

- Ședința ordinara de Consiliu Local aferenta lunii octombrie a inceput armonios, cu un ceremonial dedicat unor militari botoșaneni carora li s-a conferit titlul de cetațean de onoare al municipiului Botoșani.

- Cu ocazia aniversarii Zilei Armatei Romaniei si a 75 de ani de la eliberarea ultimei brazde de pamant romanesc, militarii Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN" in colaborare cu Primaria municipiului Bistrita, au organizat in ...

- Primarul Brailei, Marian Dragomir, a declarat cu aceasta ocazie ca titlul de Cetatean de Onoare al municipiului a fost acordat sportivei Anisoara Cusmir, Stanciu dupa casatorie, la propunerea Colegiului "Gh. Munteanu Murgoci", proiectul fiind initiat de consilierii locali municipali care fac parte…

- ATENTIE!… Intrate in vigoare de doua zile, noile reguli privind interzicerea folosirii telefonului mobil, in timpul sofatului, vor aduce, cu sine, controale riguroase in trafic. Conform unor surse din politie, in zilele urmatoare vor fi demarate mai multe actiuni de control in trafic si cei prinsi ca…

- Primarul general, Gabriela Firea, a avut un schimb de replici, marți, in ședința CGMB, cu Ciprian Ciucu, consilier PNL, dupa ce acesta din urma a afirmat ca Primaria nu a facut nimic pentru a imbunatați serviciul de taxi din București.„Serviciul de taxi din București este o rușine. Cand vin…