Un şef de Poliţie din Vaslui şi-a umflat pensia specială până la 13.000 de lei Un sef din Politie si-a umflat pensia speciala pana la 13.000 de lei. Pentru a reuși acest lucru, colonelul si-a trecut un numar atat de mare de ore suplimentare incat daca le-ar fi respectat ar fi trebuit sa stea la serviciu 24 de ore din 24. Teoretic, iesirea la pensie se face luandu-se in calcul ultimele sase luni de activitate. In anul 2016, colonelul din Vaslui si-a raportat un numar urias de ore suplimentare, astfel ca, potrivit datelor furnizate, in ultimele sase luni, el a lucrat 24 de ore din 24. Insa, colonelul nu a apucat sa se bucure mult de pensia speciala umflata pentru ca, la scurt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

