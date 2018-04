Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante, a anuntat vineri compania, potrivit presei locale. In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul…

- Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters. Volswagen a confirmat ca sediul central…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

