- Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si expedierea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-presedintelui si ex-vicepresedintelui Bancii Comerciale „Unibank”, ex-sefului Directiei finante si ex-sefului Directiei juridice.

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și expedierea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui UNIBANK. Invinuiții au au admis și au eliberat unui agent economic rezident 4 credite, in valoare totala de 16 milioane de dolari SUA…

- Procuratura Anticoruptie anunta ca miercuri, 4 aprilie, ora 10:00, in cadrul judecatoriei Buiucani, va fi pronuntata sentinta in privinta ex-deputatului liberal-democrat Chiril Lucinschi, acesta fiind invinuit de spalare de bani.

- Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si expedierea in instanta de judecata a dosarului in privinta presedintelui raionului Dubasari, Grigore Policinschi, invinuit de abuz de serviciu si cauzarea daunelor in proportii considerabile intereselor publice, dar si depasirea…

- Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata dosarul in privința președintelui raionului Dubasari, Grigore Policinschi. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, acesta este invinuit pentru abuz de serviciu, care a cauzat daune in proportii…

- Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si trimiterea in judecata a cauzei penale, in care figureaza doi jucatori profesionisti de tenis de camp la nivel national, care impreuna cu doi complici ar fi trucat rezultatele mai multor meciuri de tenis, disputate atat pe teritoriul…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzatilor pentru corupere pasiva, savarsita prin estorcare de bunuri. Impreuna cu acesta, in judecata a fost trimis si un evaluator, in actiunile carora procurorii au retinut comiterea infractiunii de luare de mita.

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii.