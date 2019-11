Un sef de banca raspunde: De ce Revolut si alte fintech-uri isi permit sa aiba servicii mai ieftine decat bancile?

[FOTO+VIDEO] Cum arata laboratorul de 100.000 de euro, cu roboti si imprimante 3D. Aici se pregatesc angajatii viitorului

Cunostintele in domeniul IT incep sa apara pe lista angajatorilor in din ce in ce mai multe fise ale posturilor, iar in viitor IT-ul poate fi conditia de baza… [citeste mai departe]