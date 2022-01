Stiri pe aceeasi tema

- Frauda cu microfoane la examenul de permis auto, din județul Giurgiu. Potrivit instituției prefectului din Giurgiu, un barbat de 21 de ani a incercat sa fraudeze examenul cu ajutorul tehnologiei moderne. Tanarul din Giurgiu a incercat sa copieze, cu ajutorul tehnologiei, dar a fost prins. Polițiștii…

- Un hamburger lasat la locul unui furt le-a permis politistilor sa-l identifice pe Marius Florin Berescu (36 de ani), care a fost arestat, zilele trecute, si va petrece un an si patru luni in inchisoare. Romanul nu a scapat, desi au trecut zece ani si, intre timp, s-a mutat in Anglia.

- Un barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit fara suflare in mijlocul drumului. Crima a avut loc in localitatea Rațoaia, județul Dambovița, in noaptea de luni spre marți. Oamenii legii au deja un suspect. Barbat gasit mort pe ulița Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca barbatul a fost…

- Pentru prima data, muzeele din mediul rural, din judetul Galati, vor avea tur virtual 3D. Cu ajutorul tehnologiei, specialistii spun ca tururile virtuale vor fi integrate si in Google Street View si Google Maps.

- Arheologii MNCR au identificat cu ajutorul tehnologiei LiDAR peste 150 de cuptoare de ars piatra pentru var, in padurile din zona Defileului Oltului din Munții Perșani! Aceste vestigii arheologice ce se dateaza in perioada secolelor XVIII - prima jumatate a secolului XX, aparțin unui intins peisaj montan…

- Ajutorul umanitar a venit aseara, prin mecanismul european de protecție civila, ca urmare a apelului lansat de țara noastra pe fondul numarului mare de pacienți cu Covid-19. In urma cu cateva zile coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spunea ca „Romania este noua…

- Este consemnat deja ca perioada pandemiei a insemnat accelerarea procesului de digitalizare a invatamantului si a demonstrat ca lacunele de natura tehnologica din scolile romanesti sunt adevarate bariere in procesul de predare.