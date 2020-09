Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Fanara, in varsta de 60 de ani, ispașeste o condamnare pe viața in inchisoarea romana din Rebibbia, sub regimul dur prevazut pentru mafie in articolul „41 bis" din regulamentele administrației penitenciare italiene, informeaza sursa citata. Potrivit informațiilor din presa italiana,…

- Aproape 300 de persoane au fost arestate de politia din Hong Kong, duminica, in timpul manifestatiilor organizate in semn de protest fata de amanarea alegerilor legislative in fosta colonie britanica, relateaza AFP, citata de Agerpres.Aceste alegeri urmau sa aiba loc duminica si sa permita reinnoirea…

- 14 persoane au ajuns in fața instanței in cazul Charlie Hebdo, in procesul care a inceput miercuri, la cinci ani de la producerea atacului terorist in care 17 persoane și-au pierdut viața, anunța MEDIAFAX.La cinci ani de la masacrul Charlie Hebdo, a inceput procesul. 14 persoane au mers in…

- Presedintele croat, Zoran Milanovic, l-a premiat pentru activitatea din timpul razboiului de independenta pe fostul general Zlatan Mijo Jelic. Tribunalul Penal International l-a acuzat in 2016 pe Jelic de crime de razboi indreptate impotriva bosniacilor, relateaza mediafax.Presedintele croat,…

- Timpul meu de ieri este mort, cum mort o sa fie maine cel de azi. Mai mult, cel de acum 10 minute e mort fața de clipa scrierii. Și clipa o sa fie moarta peste cateva minute. Ne caram in spate (prin amintiri, pana intervine uitarea) leșurile anilor morți, pana la moartea biologica, unde ne desprindem…

- In data de 17.06.2020, ora 14:40, la Posta Romana ndash; OJP Constanta, a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat.Este vorba de un factor postal, accidentat in timpul serviciului.In timpul desfasurarii activitatii lucratorul a fost muscat de un caine.…