- Sediul organizației Alianței pentru Unirea Romanilor din Bocșa (Caraș Severin) a fost vandalizat in noaptea de sambata spre duminica, chiar inaintea vizitei co-președintelui George Simion. Conform primelor informații, descoperirea a fost facuta de mai mulți membri ai gruparii politice, care au descoperit…

- Sediul AUR din Bocșa a fost vandalizat duminica, inainte de vizita lui George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis, anunța Antena3. Politia a fost chemata la fața locului și face cercetari.

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…

- Ministrul Energiei a anunțat ca i-a facut plangere penala lui George Simion, pentru agresivitatea pe care liderul AUR a avut-o, fața de el, in timpul discursului sau din cadrul moțiunii simple din Parlament. Invitat la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3, George Simion a declarat ca nu ii este teama…

- Mai multi romani care au ajuns in tara prin punctul de frontiera al Vamii Nadlac si care sunt nevaccinati anti-COVID-19, nu vor sa ramana in carantina, potrivit Antena 3. Oamenii spun ca le este imposibil sa stea izolați pentru ca intr-o saptamana trebuie sa revina la serviciu. Politia de frontiera…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu’? Este…