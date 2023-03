Stiri pe aceeasi tema

- Doi inculpati au fost condamnați de un tribunal din Rusia la trei ani si jumatate de inchisoare intr-o colonie cu regim strict, pentru ca au incercat sa saboteze o cale ferata in regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, a informat marți, 21 februarie, presa rusa, citata de Reuters. „Potrivit intentiei…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut marti ca NATO isi „demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia" si „devine din ce in ce mai implicata" in razboiul din Ucraina, scrie Reuters. „NATO este o organizatie care ne este ostila si care isi dovedeste aceasta ostilitate in fiecare…

- La Kiev are loc azi un summit simbolic UE-Ucraina, care marcheaza in același timp un an de la invazia rusa dar și sprijinul constant al UE pentru ca Ucraina sa devina la un moment dat membru al blocului comunitar. Șefa Comisiei Europene și inalți oficiali ai UE au ajuns deja la Kiev.

- Premierul Japoniei a declarat ca „Asia ar putea fi Ucraina de maine”, in contextul tensiunilor dintre Beijing și Taiwan, sau Japonia, Filipine și Vietnam, pe de alta parte. Țara cea mai pacifista iși va dubla cheltuielile pentru aparare.

- Scopul Rusiei este sa uneasca poporul rus, Moscova cautand intotdeauna sa rezolve toate disputele in mod pașnic, a declarat, duminica, președintele rus, Vladimir Putin, la postul de televiziune "Rossia-1", intr-un interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin". Liderul rus a amintit ca Rusia…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia iși dorește o incheiere a razboiului din Ucraina și aceasta ar implica ”inevitabil” o soluție diplomatica, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pentagonul a comunicat recent ca va trimite un nou ajutor militar Ucrainei, in valoare de 275 de milioane de dolari, dar a facut și un total al echipamentelor militare transmise Kievului, in 27 de tranșe, de la inceputul invaziei.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, vineri, asupra riscurilor extinderii razboiului din Ucraina, subliniind ca Occidentul depune eforturi pentru evitarea unui conflict militar intre NATO si Rusia, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…