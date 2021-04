Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, și Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, participa, marți, la o conferința de presa, unde se va discuta despre activitatea de vaccinarea impotriva noului coronavirus. Ședința a inceput la ora 14:00 și are loc la Palatul Victoria.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat ca inca 160 de fluxuri de vaccinare vor fi deschise in curand. Noile fluxuri de vaccinare vor fi deschise in localitati in care rata de infectare este ridicata. Pe lista se numara Bucuresti, Constanta si Dambovita.„Campania de vaccinare…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca in 15 martie va fi vaccinata prima persoana din etapa a III-a. „Prima persoana din etapa a III-a o sa fie vaccinata in 15 martie. O sa fie o persoana din localitație cu infectare critica. Este vorba despre 9 localitați.…

- Dan Perjovschi, unul dintre cei mai apreciati artisti vizuali romani, a ales sa se implice in campania pro vaccinare derulata de Ministerul Sanatatii, realizand o serie de "desene de mobilizare", primul care a fost prezentat deja in social media avand mesajul "Pupa-ma la vara!". "Desenele au fost facute…

- Serul de vaccin AstraZeneca va fi adminitrat atat persoanelor cu boli cronice, cat și celor care deservesc activitați esențiale, respectand proporția de 75%-25%, a mai spus Valeriu Gheorghița. Intrebat despre situația ce pare a fi „inghețata” in acest moment și cand va fi ea „dezmorțita”, Valeriu Gheorghița…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a afirmat joi ca, in cadrul primei etape de imunizare anti-COVID-19 alocata personalului din domeniile sanatate si social, rata de vaccinare a depasit 92 - 93-. "Campania de vaccinare a debutat in urma cu o luna si au fost vaccinate peste jumatate…

- Polonia a inceput vineri inregistrarea cetatenilor sai cu varste peste 80 de ani pentru vaccinare impotriva noului tip de coronavirus. In felul acesta a demarat a doua etapa a campaniei de vaccinare, informeaza dpa. Șeful cancelariei guvernului polonez, Michal Dworczyk, a anunțat ca in jur de 128.000…