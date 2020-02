Stiri pe aceeasi tema

- Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, originar din județul Alba, a fost prins sambata de polițiști, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu placute de inmatriculare provizorii expirate. I-a fost intocmit dosar penal, informeaza Agerpres.Potrivit unor surse din Politie,…

- Albaiulianul Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, a fost oprit in trafic, sambata, de polițiștii rutieri, in timp ce conducea o mașina cu numere de inmatriculare expirate. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 11.00, un barbat de 32 de ani din Alba Iulia a fost depistat in timp ce…

