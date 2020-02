Un secretar de stat, dosar penal pentru acte expirate ale masinii: "Am o singura vina..."

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii Alin Ignat, originar din judetul Alba, a fost prins sambata de politisti, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu placute de inmatriculare provizorii expirate, acestuia fiindu-i intocmit dosar penal. Potrivit unor surse din Politie, Ignat a fost…

- Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal, de Craciun, dupa ce și-a strans prietena de gat. Polițiștii l-au scos din locuința și au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu și au intocmit dosar penal, pentru…

- Un tanar de 30 de ani din Abrud este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, de Poliție, la Alba Iulia. Le-a spus agenților de la rutiera ca nu avea acte la el și le-a comunicat datele de identitate ale fratelui sau ca fiind ale lui. Potrivit IPJ Alba, duminica, polițiștii rutieri din […]

- Un tanar din Iasi care a lovit si distrus oglinda unui autoturism apartinand unei tinere este cercetat penal. Acesta s-ar fi certat cu soferita dupa o neintelegere privind prioritatile in trafic, si apoi i-a lovit femeii oglinda de la masina. Fata agresata verbal si cu masina lovita a sunat la Politie,…

- Un tanar de 19 ani din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina avand permisul suspendat. A fost oprit in trafic, de Poliție, la Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.10, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului…