Un secretar de stat din Finanțe, Dumitru Laurențiu Andrei, a fost eliberat din funcție la cererea sa Dumitru Laurențiu Andrei, numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor în ianuarie, a fost eliberat din funcție la cererea sa. El fusese anterior director general adjunct la Direcția de trezorerie din Ministerul Finanțelor și membru al boardului Imprimeriei Naționale și lucra în Minister din 1999. În teorie, în astfel de cazuri el revine pe poziția anterioara, adica director general adjunct. Totuși, la un moment dat, prin instituție se vorbea despre faptul ca ar urma sa plece în privat.



