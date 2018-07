Un secretar de stat de la MAE incurajeaza plecarea romanilor din tara? Cu toate ca economia romaneasca sufera tot mai vizibil din cauza crizei fortei de munca, oficialii de la Bucuresti par preocupati sa mentina fluxul migrator la cote inalte.



Romania a pierdut in ultimele decenii 3 milioane de cetateni, majoritatea dintre ei cu varste cuprinse intre 20 si 40 de ani.



In tara, toti cei vizati - de la marile firme la angajatorii sezonieri si cei care cauta ocazional diferite servicii - se plang ca nu gasesc oamenii potriviti. Subiectul a depasit demult nivelul oralitatii, devenind tematica unor rapoarte economice serioase.



De exemplu,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Este vorba despre o investitie necesara pentru desfasurarea in bune conditii a Summitului UE de pe 9 mai 2019, eveniment ce va reuni toti sefii de stat din Uniunea Europeana. Acest summit are loc in contextul in care Romania va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru sase luni, Presedintia Consiliului…

- Volumul investitiilor imobiliare a crescut in prima jumatate a anului cu 18% fata de perioada similara din 2017, la circa 400 milioane euro, majoritatea proiectelor fiind concentrate in Bucuresti, dar, pe termen mediu, atentia se va indrepta tot mai mult si pe orasele regionale, precum Cluj-Napoca,…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Astfel, evolutia…

- Retailerul belgian Mega Image, care are pe piata locala peste 520 de magazine, dintre care peste 75% in Bucuresti si imprejurimi, iar restul pe o raza de maximum 250 de kilometri de Capitala. Printre orasele mari bifate deja se numara Brasov si Constanta.supermarket Delhaize „Compania a inceput deja…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- „Daca facem un tur al Romaniei, vom putea identifica doua tari: de o parte o tara urbana, dinamica si integrata in UE si, de cealalta parte, o tara rurala, saraca si izolata”, arata o postare de pe blogul Bancii Mondiale co-semnata de Donato de Rosa, economist principal, si Yeon Soo Kim, economist.…

- Percheziții DIICOT in București la clanul Ștoaca. Procurorii DIICOT au facut miercuri dimineața peste 50 de percheziții la persoane banuite de proxenetism și trafic de droguri. Ancheta vizeaza un clan de interlopi care acționeaza in București inca din anul 2000. UPDATE 09:42: Un polițist le-ar fi asigurat…

- Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj a participat, in perioada 23-27 mai, la Galați, la cea de-a XXVI-a ediție a Cupei Danubius, tradiționala manifestare sportiva pentru persoanele cu dizabilitați, organizata de Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați. La concurs au participat…