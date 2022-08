Un scurtcircuit electric a provocat un incendiu într-un cămin de nefamiliști din Brazi Locatari evacuati in miezul noptii, inclusiv refugiati ucraineni V. S. S-a dat alarma in randul pompierilor prahoveni, miercuri seara, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un camin de nefamiliști din comuna Brazi, satul Brazii de Sus. La fața locului au fost mobilizate echipaje cu trei autospeciale de stingere, o autoplatforma de salvare de la inalțime, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța B2, o ambulanța de transport personal și victime multiple. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Liviu Pipelea, atat persoanele de la etajul unde a izbucnit incendiul, cat și cele aflate la etajele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bloc de nefamiliști din Prahova, evacuat in toiul nopții. S-a intamplatazi -noapte in Brazii de Sus, la un bloc denefamiliști. In unul dintre apartamente a izbucnit un incendiu puternic. Atat persoanele de la etajul incendiat cat și de la etajele superioare sunt evacuate. Este vorba de 19…

- Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecuta, intr-un imobil cu patru etaje din localitatea Brazii de Jos din județul Prahova. Mai multe persoane au fost evacuate, printre care și cetațeni ucraineni. Potrivit ISU Prahova, incendiu a izbucnit intr-un apartament dintr-un camin de nefamiliști din Brazii…

- Un incendiu mistuitor a izbucnit, miercuri seara, un camin de nefamiliști din Brazii de Sus, județul Prahova, acolo unde mai multe persoane s-au intoxicat cu fum și au avut nevoie de intervenția medicilor. Din cauza riscului crescut, 18 persoane au fost evacuate. Ce s-a intamplat A fost panica uriașa…

- Incendiul a izbucnit miercuri in jurul orelor 23.00 intr-un bloc-camin de nefamilisti din comuna prahoveana Brazi. 19 persoane au fost evacuate, iar mai multi chiriasi s-au intoxicat cu fum, unul dintre ei fiind transportat la spital.

- In aceasta seara, in jurul orei 23, a izbucnit un incendiu intr-un apartament de la etajul II din caminul de nefamiliști din satul Brazii De Sus. ISU Prahova a intervenit cu 3 autospeciale de stingere, 1 autoplatforma de salvare de la inalțimi, 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța B2, 1 ambulanța…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un camin de nefamilisti din Brazii de Sus, judetul Prahova, 18 persoane, inclusiv cetateni ucraineni, fiind evacuate. Mai multe persoane intoxicate cu fum primesc ingrijiri, transmite News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sase locuinte din municipiul Galati au fost afectate de un incendiu izbucnit de la un scurtcircuit electric, informeaza, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, la fata locului au actionat 30 de pompieri militari, sase autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara,…

- Traficul feroviar a fost oprit pe ruta Ploiesti-Sinaia din cauza unui incendiu de vegetatie care a izbucnit joi seara pe un camp din Banesti. Si pe DN1 se circula ingreunat din cauza fumului dens.