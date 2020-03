Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu a declarat dupa ședința Comisiei Situații Excepționale din aceasta seara ce se poate intampla in Republica Moldova in cazul in care cetațenii nu vor executa intocmai deciziile luate de autoritați pe timp de epidemiei.

- Premierul Ion Chicu a declarat, dupa cea de-a patra ședința Comisiei Situații Excepționale din 24 martie 2020, ca in municipiile Chișinau și Balți transportul public, autobuze și troleibuze, nu vor activa taxatorii, asta insemnand ca oamenii vor calatori pe gratis.

- Cetatenii Republicii Moldova care incalca regimul de carantina instituit de autoritatile de la Chisinau sau completeaza cu date eronate fișele epidemiologice risca amenzi și chiar raspundere penala. Guvernul moldovean a aprobat mai multe modificari legislative in acest sens.Documentul urmeaza sa ajunga…

- Premierul Ion Chicu a reactionat la protestul veteranilor, organizat luni, 2 martie, in fata Guvernului. Prim-ministrul sustine ca in spatele manifestantilor care cer demisia Cabinetului de Ministri stau forte politice care doresc sa destabilizeze situatia politica din Republica Moldova.

- Premierul Ion Chicu a anuntat ca saptamana aceasta vor fi finalizare negocierile cu Guvernul Federatiei Ruse privind imprumutul de 500 milioane de dolari, care va fi destinat pentru reabilitarea drumurilor din Republica Moldova.

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca PNL este marele perdant al crizei politice și in aceste zile au pierdut aproximativ un milion de voturi.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate ”Curtea…

- Numarul persoanelor decedate in urma contractarii coronavirusului de tip nou in China a ajuns la 304 morti. Autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica, 2 februarie, 45 de decese noi. Premierul Ion Chicu a convocat, duminica dimineata, o sedinta la care responsabilii au…

- Anul 2020 va fi un an al investitiilor, iar o buna parte din aceste investitii vor fi finantate din surse externe. Premierul Ion Chicu a spus, in cadrul unui interviu video pentru IPN, ca investitiile in infrastructura, aeroporturi, drumuri etc., sunt un element al ascensiunii, iar daca nu se vor face…