- Dupa patru volume de publicistica-eseistica, Mihai Suciu „ataca" o specie literara mai complexa: romanul. „La porțile puterii" este, in esența, o introspecție asupra Puterii pamantene, mereu infatuata, mereu discreționara sau chiar despotica in manifestarile ei concrete. Pe „Scena Puterii" – cum metaforiza…

- CINE II LASA?… Spectacol grotesc chiar in centrul Vasluiului, unde cativa vasluieni s-au plans ca au fost scuipati si injurati. Profitand de faptul ca este sarbatoare si ca foarte multi oameni din mediul rural au venit la oras pentru a face cumparaturi, cativa tineri apartinand etniei rrome s-au apucat…

- Sfarșit de saptamana cu momente artistice susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu" Suceava la Muzeul de Științele Naturii Suceava, la Cetatea de Scaun - Curtea Interioara și la Muzeul Satului Bucovinean.Pe 7 august 2020, intre orele 17:00 – 19:00, artiștii ...

- Una din condițiile sine qua non pentru ca mesajul unui artist din așa numita sfera a artelor frumoase sa ajunga la public este aceea ca interacțiunea dintre cele doua tabere sa fie cat se poate de naturala. Unul dintre artiștii autohtoni care impletește mai mult decat firesc actoria cu poezia, peste…

- Peste 20.000 lei este valoarea sanctiunilor contraventionale aplicate de jandarmii din Constanta, sambata noaptea, pentru organizatorul si participantii la un spectacol ce a avut loc pe plaja din Tuzla. Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Constanta, in zona…

- Spectacol de grație și culoare oferit de natura in rezervația Tinovul Mohos, din Harghita. Aici a inceput sa infloreasca "roua cerului", o planta carnivora unica in Romania. In habitatul special format din mlastina inconjurata de paduri racoroase, acest miracol al naturii se incapațaneaza sa supraviețuiasca…

- Muzeul Național al Bucovinei pune la dispoziția publicului vizitator un nou serviciu cultural auxiliar.Incepand de saptamana aceasta, vizitatorii Cetații de Scaun a Sucevei pot beneficia de tur audioghidat folosind cupon de descarcare, cu aplicația DISCOVER ROMANIA, disponibil in limbile romana, ...

- Iulie este luna in care reincep evenimentele la Școala de Arta a Consiliului Județean Timiș. Cursanții și profesorii au inceput deja pregatirile pentru evenimentele lunii viitoare. Primul eveniment va fi o impletire de pictura cu lumina și, cu „vopseluri”, cu sunete și cu dalta. Miercuri, 8 iulie,…