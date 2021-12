Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta s-a lasat cu mare scandal la unul dintre concertele lui Jador, din Londra. Poliția a intervenit de urgența, dupa ce mai mulți petrecareți s-au luat la bataie. Fostul iubit al Anei Mocanu a fost și el implicat, iar acum se afla la spital.

- Scene incredibile pe scarile Curțile de Apel din București. Unul din personajele principale este Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, care l-a injurat, scuipat și lovit pe protestatarul Marian Ceaușescu. Se pare ca cel care a deschis conflictul a fost chiar Marian Ceaușescu. „A sosit domnul…

- Carabinierii din orasul italian Vittoria au intervenit noaptea trecuta la un spital din regiunea Ragusa, unde doi romani au provocat un scandal monstru. Acestia cerusera ca o ruda sa fie tratata cu prioritate, iar cand li s-a cerut sa se calmeze, au luat la bataie personalul din camera de garda si…

- Doi medici au fost batuți, iar o asistenta a ramas cu coastele fracturate. Ranile au fost provocate de doi romani care erau insoțitorii unei persoane ce avea nevoie de ingrijire medicala. Agresorul, in varsta de 43 de ani, va fi anchetat și judecat pentru amenințare și vatamare corporala grava. Fiul…

- Potrivit presei locale, oamenii s-au declarat revoltați de faptul ca tanara, in varsta de doar 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa mai multe zile petrecute in spital. La fața locului au fost trimise forțele de ordine.Reprezentanții SJU Satu-Mare spun ca tanara a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus…

- Scandal si bataie intr-o localitate din Mures The post 6 barbati din judetul Mures s-au luat la bataie! Patru dintre ei au fost raniti si au ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 6 barbati din judetul Mures s-au luat la bataie! Patru dintre ei au fost raniti si au…

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT in lanț pe DN 1, la ieșirea din Teiuș spre Alba Iulia. O persoana a ajuns la spital Un accident rutier s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 18:00, pe drumul național DN1, la ieșirea din Teiuș spre Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe strada Vasile Bumbac din municipiul Suceava, șoferul unui autoturism este sub influența bauturilor alcoolice.Cu o cazia deplasarii la fața locului a fost identificat șoferul indicat, vizibil sub influența bauturilor alcoolice, dar și…