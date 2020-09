Un satean bate la poarta vecinului Un satean bate la poarta vecinului sau…Ii deschide un puștan de vreo noua…zece ani.Sateanul intreaba stingher: -Tatal tau… este acasa? -Nuuu …tata și mama sunt plecați cu treburi in oraș. -Dar fratele tau Gheorghe, este acasa? -Nu, este in oraș cu mama și tata! Omul se leagana de pe un picior pe altul…privind in gol… și neștiind ce sa mai faca. Puștiul insa incearca sa-l ajute: -Daca doriți sa imprumutați vreo unealta… știu unde sunt toate și pot sa va ajut… nu-i bai! Fermierul vadit jenat: -Știi, e vorba despre fratele tau, Gheorghe…a lasat-o insarcinata pe fiica mea,Marioara! -Daaaa, cred totuși… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DSP BN a anunțat ieri ca un elev de la Colegiul Național “Liviu Rebreanu” și un profesor de la Colegiul Național “Andrei Mureșanu” au fost depistați pozitiv cu noul tip de coronavirus. In urma anchetei epidemiologice, s-a decis ca peste 100 de elevi sa-și suspende activitatea. In raportarea de ieri…

- Ca sa isi poata vedea fetele, actorul merge acasa la Andreea pentru a petrece timp cu ele. Ea pleaca la iubitul ei, iar el ramane acasa cu mama soacra, potrivit spuselor lui George Burcea. "A avut grija a mea soție sa ma dea in gat la poliție. Lumea este libera sa creada și sa spuna ce vrea,…

- La șapte ani dupa ce a caștigat competiția, in sezonul 9 Florin Ristei sta la masa juriului X Factor și iși face deja planuri pentru a invinge din nou. Pe langa talent și experiența, artistul are in maneca un as – susținerea unei familii in care abilitațile muzicale sunt la ele acasa.

- 100 de voluntari și zeci de polițiști și jandarmi au cautat ieri seara o fata de 13 ani și pe fratele sau de 11 ani. Cei doi au fugit de acasa pe munte, dupa o cearta cu tatal lor. Din fericire, copiii au fost gasiți teferi, intr-o localitate invecinata. Mobilizare impresionanta aseara, pentru gasirea…

- Sepsi a caștigat meciul de pe teren propriu cu Chindia, scor 2-0. Leo Grozavu (52 de ani) a traversat o saptamana zbuciumata, dar acum rasufla ușurat. Leo Grozavu a fost implicat intr-un scandal la Sf. Gheorghe. Acuzat ca și-a lovit doi fotbaliști, tehnicianul a scapat doar cu o amenda și cu un ultim…

- Așa cum se știe, finala Cupei Romaniei din acest an se va disputa tot la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oana”, in 22 iulie, foarte probabil Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB fiind echipele angrenate in ultimul act al competiției. Antrenori de poveste care au construit istoria fotbalului nostru, fara sa poata…

- Ion bea o bere linistit in prispa casei,cand apare cainele cu ceva alb in gura. Era iepurele vecinului, un exemplar extrem de rar, crescut cu pedigree din Germania,campion internațional in mai multe randuri la concursuri. Un iepure de peste 5000 de euro! A luat iepurele, l-a spalat, l-a samponat cu…

- Sepsi si FC Viitorul au remizat, 3 3, la Sf. Gheorghe, in meciul din etapa a sasea a turneului play out. Oaspetii au condus cu 3 1 si au avut un om in plus din minutul 48, dar nu au reusit sa castige. Gabriel Iancu a inscris primul gol al FC Viitorul si a pasat decisiv la celelalte doua ale echipei…