Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Luciano Fregonese din satul italienesc Valdobbiadene, care are varsta de 47 de ani, a decis ca vrea sa slabeasca. Aproape toți locuitorii din regiune doresc sa il ajute și sa alerge cu el intr-un maraton pentru a-l incuraja, scrie notizie.it, potrivit News.ro.

- Ultrașii de pe stadioane vor modificarea urgenta a Legii 4, supranumita și “Legea lui Mitica”, cea care sancționeaza violențele de pe stadioane, dar și spectacolele pirotehnice. Și au gasit susținere in Parlament. Senatoarea Laura Mihaela Moagher a creat un grup de lucru impreuna cu liderii galeriilor,…

- Romania a decis in cadrul ședinței CSAT, de joi, sa trimita un sistem Patriot in Ucraina. Patriot este unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare aeriana disponibile, capabil sa intercepteze atat rachete cat și aeronave avansate. Principala provocare a sistemului este costul uriaș – o baterie…

- Un nou contraceptiv pentru barbați ar putea intra pe piața mai repede decat s-ar fi crezut. Este vorba despre un gel pe care barbații il pot aplica pe umeri in fiecare zi și care, in timp, promite sa suprime producția de spermatozoizi, scrie CNN. Gelul a fost dezvoltat de National Institutes of Health…

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat, luni, ca va renunta la functia de presedinte al partidului, pe care o detine de aproape doi ani, precizind ca rezultatul alegerilor a fost sub asteptari. ”Rezultatul alegerilor este sub asteptarile pe care le-am avut. (…) Pentru mine, in intreaga mea viata asumarea…

- Un preot din Iași și-a pus tot satul in cap din cauza comportamentului bizar. ”Parintele” a ales sa paraseasca localitatea alaturi de amanta, insa a fost confruntat de oameni. Scandalul a pornit cand preotul a decis sa isi abandoneze biserica in care a slujit atatia ani. Doar ca nu a plecat singur,…