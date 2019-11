Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Acasa in Banat cauta un sat din vestul țarii caruia sa ii dea culoare. Au colorat deja case din Eftimie Murgu, localitatea „carașana” unde inca mai funcționeaza mori de apa, iar acum sunt in cautarea unei alte așezari careia sa-i dea viața prin culoare.

- Sfarșit crunt pentru un barbat, in vestul țarii. Acesta și-a pierdut viața, sambata seara, in urma unui accident rutier. A incercat sa treaca strada atunci cand a fost lovit de un autoturism, proiectat pe sensul opus de mers și lovit, din nou, de o alta mașina. Conform argument-cs.ro, barbatul in varsta…

- Un șofer a trait una dintre cele mai mari sperieturi, astazi, dupa ce camionul pe care-l conducea s-a aprins din mers. Mijlocul de transport era incarcat cu carbuni, in timp ce a luat foc, intre localitațile Carașova și Reșița din județul Caraș-Severin. Conducatorul auto a sunat instant la 112. Incidentul…

- Ii veți gasi acolo, in localitatea Coșteiu, de langa Lugoj, pe cei de la Asociația Acasa in Banat, alaturi de voluntari. Au inceput lucrul și va puteți alatura. Acum o saptamana au inceput primele lucrari, iar sambata aceasta voluntarii sunt din nou la Coșteiu. Au de finalizat termoizolarea,…

- Nicoleta Trifan, de la Asociația Acasa in Banat, asociație care a devenit cunoscuta in urma evenimentului Collor the Village, proiect in care au fost implicați 250 de voluntari ce au renovat in cateva zile 34 de case din satul Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben, valabila de luni pana marti, la ora 3.00, in Banat, Crisana, Maramures si in vestul si nord-vestul Transilvaniei, unde vor fi intensificari ale vantului, vijelii, averse chiar torentiale, descarcarile electrice si grindina. De luni dupa-amiaza, in judetele…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin.Conform…

- Svinita, comuna de pe malul Dunarii aflata la granita dintre judetele Mehedinti si Caras-Severin, in care clima cu influente meditaraneene a permis cultivarea smochinilor de peste 500 de ani, este supranumita si „taramul smochinelor”, caci smochinii cresc in aproape toate gospodariile localnicilor,…