- La aceasta ora in centrul și sudul țarii se circula in condiții de iarna. Echipajele de patrulare insoțesc autospecialele pentru deszapezirea drumurilor și presararea materialului antiderapant. Pe teritoriul raionelor din sudul țarii, la moment nu cad precipitații.

- Codul Portocaliu de ninsoare a lasat 20 de sate din centrul si sudul tarii fara lumina. Totodata, in urma intemperiei pe soselele din tara se circula cu dificultate.Amintim ca Codul Portocaliu de ninsoare si vant puternic este valabil pana maine.

- Noua tulpina a virusului SARS-COV-2, descoperita in Anglia, pune in alerta intreaga lume. Romania a fost printre primele țari care a luat masuri. Astfel, zborurile spre si dinspre Marea Britanie si Irlanda de Nord sunt interzise timp de 14 zile, incepand de luni, de la ora 19.

- Pentru sarbatoarea Craciunului, care vine peste o saptamana, autoritațile ne recomanda sa ramanem acasa cu familia, fara musafiri și vizite. 8 din 10 romani spun ca vor urma acest sfat. Din cauza pandemiei și-au schimbat planurile, nu mai merg in vacanța și nu mai organizeaza petreceri. Totuși, riscul…

- Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta, unde viteza de deplasare a garniturilor feroviare este redusa din cauza rafalelor puternice de vant. Doua trenuri au ramas blocate din cauza unei defectiuni.

- Zapada cazuta in ultimele zile in regiunea de centru și sudul Republicii Moldova, a dat batai de cap șoferilor și angajaților de la Administrația de Stat a Drumurilor. S-au desfașurat deszapeziri și combateri a lunecușului cu implicarea a 74 de utilaje speciale.

- Pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate temperaturi scazute, iar in centrul și sudul țarii s-au inregistrat precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Au fost desfașurate lucrari de deszapezire și combatere a lunecușului pe traseele naționale din municipiul…

- Dupa ce mai multe localitați din nordul R. Moldova s-au bucurat de fulgi in weekendul trecut, zapada s-a așternut in sudul republicii. Localitațile din raioanele Cahul, Cantemir și Leova se aflau in aceasta dimineața sub prima zapada din acest sezon rece, transmite ziarulnational.md. {{484464}} Și la…