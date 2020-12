Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a salva a specie rara de pasari, un sat din Noua Zeelanda pune in aplicare o strategie inovatoare: iși oprește luminile stradale din cauza carora pasarile se lovesc de asfalt. Cel mai probabil ele confunda luminile cu peștii bioluminescenți cu care se hranesc, informeaza The Guardian.

- „Asta va fi unul din acele clipuri care vor ajunge virale”, a spus Jon Ashworth, politicianul laburist care a avut ghinionul sa fie la locul nepotrivit in timpul unui interviu. Vantul și-a facut de cap in Marea Britanie in ultimele zile, iar politicienii n-au fost deloc feriți, dupa cum se poate vedea…

- Kakapo, cel mai gras papagal din lume, a fost desemnat pasarea anului 2020 in Noua Zeelanda, informeaza The Guardian. Este pentru a doua oara cand pasarea primeste acest titlu, fapt fara precedent, potrivit news.ro.Kakapo, specie amenintata cu disparitia, nu poate zbura si se ascunde in timpul zilei.…

- O mica localitate din Noua Zeelanda va intrerupe iluminatul public in saptamanile care urmeaza in incercarea de a proteja o specie de petrel (Procellaria westlandica), o pasare de mare in pericol de disparitie, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.Agentia de transport din Noua Zeelanda, Waka…

- Responsabilii Centrului pentru controlul și prevenția bolilor din China (CDC) au precizat ca virusul viu a fost gasit pe ambalajul unei cutii de cod congelat, in orașul Qingdao, fiind pentru prima data cand este descoperit coronavirus viu pe produse congelate ambalate. Specialiștii chinezi investigau…

- In curand, locuitorii Noii Zeelande vor putea calatori in anumite parți din Australia fara a fi nevoiți sa se autoizoleze. Masura a fost luata dupa ce numarul infecțiilor a intrat in declin. Autoritațile de la Canberra incearca sa reanimeze economia, a anunțat astazi vicepremierul australian Michael…