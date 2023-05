Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in apropierea Zilei Internaționale a Copilului, Biserica dedica o duminica parinților și copiilor. Cu acest prilej, pastrand frumoasa tradiție, duminica, 28 mai 2023, in cadrul Parohiei Ortodoxe Aiud III, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Aiud, s-a desfașurat a treia…

- Academia Navala Mircea cel Batran gazduieste, in perioada 18 19 mai, la Constanta, cea de a IX a editie a Conferintei Stiintifice Internationale "Sea Conf" ndash; 2023.Cu participarea atat a cadrelor si studentilor Academiei Navale "Mircea cel Batran", precum si a numerosi invitati din mediul academic…

- Succes cu gust desavarșit: Carnați „Plin de carne” de la ELIT au caștigat distincția Votat Produsul Anului 2023 Succes cu gust desavarșit: Carnați „Plin de carne” de la ELIT au caștigat distincția Votat Produsul Anului 2023 Cea de-a 14-a ediție a competiției „Votat Produsul Anului®” Romania și prima…

- Duminica, 14 mai 2023, la Saliștea s-a desfașurat prima ediție a Supercupei la tenis de masa, eveniment la care au participat sportivi din Tartaria și Saliștea. Primii trei clasați de la Tartaria au jucat cu primii trei clasați de la Saliștea, dupa modelul „fiecare cu fiecare”, astfel incat punctajul…

- Timp de șase decenii, Romania și-a aparat spatiul aerian cu MiG-ul 21. Astazi vor avea loc ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR, ocazie cu care se va desfasura si o ceremonie de retragere. Incepand cu ora 12.

- Chefi la cutite, editie miercuri, 10 mai 2023. Cea de-a doua proba de bootcamp din cadrul show-ului culinar difuzat de Antena 1 a fost plina de momente de suspans. Un concurent cunoscut publicului larg s-a accidentat, astfel incat a fost nevoie de intervenția urgenta a medicului. „Fiind la televizor,…

- In week-end a avut loc la Campina prima ediție a Conferinței educaționale ”Peace Jam”. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultura ”Geo Bogza”, fiind prima acțiune publica desfașurata aici de la modernizarea salii de spectacole.

- Peste 1 000 de sportivi din 30 de țari vor participa in perioada 9-18 iunie 2023, la Centrul MoldExpo din Capitala la cea de-a 32-a ediție a Campionatul European de Armwrestling și cea de-a 24 ediție a Campionatului European de Para Armwrestling.