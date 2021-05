Stiri pe aceeasi tema

- Sunt orașe, localitați sau comune in care coronavirusul face ravagii, insa exista și locații in care oamenii au auzit despre virus doar de la televizor. Mai exact, potrivit La Repubblica, in Italia exista o localitate, intr-o regiune puternic lovita de pandemie, in care nu a existat nici macar o suspiciune…

- Exista in Italia o localitate, intr-o regiune puternic lovita de pandemie, in care nu a existat nici macaro suspiciune de infectare cu COVID-19 doar la televizor. Virusul care a cuprins regiunea Umbria nu a reușit sa urce pe strazile intortocheate care duc la cel mai mic oraș, Poggiodomo, relateaza…

- Primarul comunei Viziru, din judetul Braila, a murit miercuri dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. El fusese internat in urma cu trei saptamani dupa ce se infectase cu virusul SARS-CoV-2. Barbat nu era vaccinat anti-COVID.

- Primarul localitații Ucrainca, raionul Caușeni, Ion Crivoi a decedat din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. Anunțul a fost facut de colegii sai din Partidul Liberal Democrat prin intermediul paginii de Facebook.

- Anchete se desfașoara in mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibila frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit o oferta de 27 de milioane doze de vaccin. Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și in Lombardia și Umbria, scrie…

- O femeie din Tachira, Venezuela, a efectuat testul Covid acasa, la mijlocul lunii decembrie anul trecut. Deși rezultatul a fost unul pozitiv, femeia l-a ascuns și nu și-a anunțat familia, relateaza El Mundo , o decizie tragica pentru familia ei. Deși a susținut ca e simpla raceala, pana la sfarșitul…

- Italia a depașit pragul de 90.000 de victime oficiale ale Covid-19. Cu 421 de decese anunțate in ultimele 24 de ore, decesele au ajuns la 90.241, anunța Mediafax. In ultimele 24 de ore, in Italia au fost inregistrate 13.659 de noi infectari, conform Ministerului Sanatații, citat de Agenția…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Victoria ca in aceasta saptamana va fi luata decizia privind grupa de varsta pentru care va fi administrat vaccinul AstraZeneca in Romania. De asemenea, președintele CNCAV…