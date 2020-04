Un sat din Italia a fost carantinat total şi este folosit ca obiect de studiu al COVID 19 Saptamana trecuta, satul Nerola a fost declarat brusc zona roșie, dupa ce au fost descoperite 77 de cazuri de COVID-19, la o populatie de 1900 de oameni, relateaza Digi24. Localitatea fost inchisa de armata și toți cei care locuiesc acolo au fost puși in carantina. Acum, cercetatorii medicali testeaza intreaga populație, in speranța ca vor afla mai multe despre virus. "A venit armata și a spus ca nimeni nu intra, nimeni nu iese", povestește o localnica. "Sunt foarte suparata. Oamenii ma suna, sunt nedumeriți, ma intreaba: suntem bolnavi? Ce se intampla? Iar eu le spun:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

