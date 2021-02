Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din social media care sterg postari sau inchid conturi cu care nu sunt de acord vor risca amenzi in Polonia, conform unei noi legi pe care guvernul de la Varsovia doreste sa o adopte pentru a garanta libertatea de exprimare pe internet, relateaza astazi Reuters. Intentia privind adoptarea…

- Adam Kinzinger, un congresman republican din partea statului Illinois, a cerut joi invocarea celui de-al 25-lea Amendament al Constituției Statelor Unite pentru a-l înlatura pe președintele Donald Trump din funcție, anunța Reuters.Legiuitorul republican a facut apelul în cadrul unei…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a cerut sambata unui inalt oficial electoral din Georgia sa "gaseasca" buletinele de vot necesare care sa ii anuleze infrangerea in acest stat intr-un apel telefonic care a durat aproximativ o ora si din care Washington Post a publicat extrase in editia sa de duminica,…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza…

- Liderii UE au ajuns la un acord privind un obiectiv mult mai ambitios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, a anuntat vineri intr-o postare pe Twitter presedintele Consiliul European, Charles Michel, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. "Europa este lider in lupta contra schimbarilor…

- Riscul alunecarilor de teren si al avalanselor ramane ridicat in urma ploilor abundente si ninsorilor care au afectat Italia, regiuni din Tirolul de Sud aflandu-se la al doilea cel mai inalt nivel de risc, au precizat marti autoritatile, potrivit DPA. Nord-estul Italiei, precum si Roma se…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…