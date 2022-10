Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a aprobat infiintarea de noi capacitati energetice cu putere totala instalata de peste 97 MW, intre care pentru o centrala de cogenerare de inalta eficienta, cu o putere electrica maximal debitata de 46,2 MW, pe platforma industriala a Chimcomplex Borzesti de la Ramnicu Valcea. Conform ANRE,…

- Germania se afla intr-o „situație extrem de tensionata” in ceea ce privește aprovizionarea cu energie, a declarat vineri ministrul Economiei, Robert Habeck, la o zi dupa ce guvernul a stabilit un „scut defensiv” pentru a-i proteja pe germani de impactul creșterii prețurilor la energie, transmite Reuters.…

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…

- Aceasta reforma este propusa ”in coordonare” cu UE si este necesar ”sa se aplice cu mare viteza (…) inca din aceasta iarna”, subliniaza Scholz intr-un discurs sustinut in fata sefilor de intreprinderi din Germania. ”Este de neconceput ca (…) cei care produc electricitate cu energie eoliana, energie…

- Germania va "depasi" iarna "cu curaj si bravura" in pofida riscurilor de penurii, a asigurat miercuri cancelarul Olaf Scholz, exprimandu-se critic la adresa politicii energetice a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a predecesoarei sale Angela Merkel, potrivit AFP.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi 24 ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Prețul va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. „Iarna trecuta, daca nu ma inșel, era…

- Se dau mii de lei ajutor de la stat pentru centrale termice de apartament! „Iarna ne facem car și vara sanie!”, spune o vorba din batrani. Plecand de la acest proverb, primarul din Navodari, Florin Chelaru, anunța ca s-a aprobat programul „Cald in casa ta”. Cu alte cuvinte, se dau mii de lei ajutor…