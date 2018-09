Stiri pe aceeasi tema

- Caz bizar: Casele localnicilor dintr-un sat din Romania au fost invadate de șerpi. Reptilele de aproximativ doi metri lungime sunt pretutindeni, pe strazi, in curți, chiar și in case. Localnicii din Ciupercenii Vechi, județul Dolj, au fost invadați de șerpi de cateva zile. Șerpii iși cauta loc de hibernare…

- Specia se numește Dolichopis Caspius sau șarpele rau și este unul dintre cei mai mari șerpi din Europa. Poate mușca daca sunt prinși sau incolțiți ... The post Sat invadat de reptile uriașe. Ce este „șarpele rau”, una dintre cele mai mari specii din Europa appeared first on Renasterea banateana .

- In Romania, trei oameni au murit, in acest sezon, asa ca tara noastra, este si ea pe harta rosie a acestei maladii. Schimbarile climatice din ultimii ani, reprezinta un factor important, care favorizeaza inmultirea tantarilor, iar nepasarea autoritatilor, face ca oamenii, sa devina victime sigure. Meningita…

- Nume si prenume: Deca Melissa Telefon mama: 0773.839.501 Varsta: 2 ani Localitatea: Craiova Diagnostic: Leucemie limfoblastica acuta in remisie Suma necesara: 15000 Euro Nevoi concrete: Fonduri pentru aferente spitalizarii si a stabilirii in Italia pe durata tratamentului. Adresa beneficiarului…

- Aproape disparut in Vestul Europei, lupul inca se mai gaseste, in numar mare, in padurile Romaniei. In Carpati mai traiesc aproximativ 3 mii de exemplare, una dintre cele mai mari populatii de pe continent.

- Dedicat cinematografiei și bucatariei balcanice, Divan Film Festival revine cu cea de-a 9-a ediție intre 24 – 26 august in Craiova și 27 august – 2 septembrie pe malul Dunarii, in Port Cultural Cetate. Renumit pentru atmosfera relaxata și spațiile ...

- Ultimul mesaj al lui Calin Farcaș cu trei zile inainte sa moara: “Daca eram membrul oricarui stat din Europa eram salvat pana acum, nu mai era nevoie de atata suferinta si disperare“. Vestea mortii lui Calin Farcas a starnit un val de nemultumiri pe pagina de socializare Facebook, unde atat membrii…

- FC U Craiova 1948 a caștigat Cupa Romaniei faza pe Dolj dupa ce a invins-o pe ACS Jiul Podari, scor 5-0, pe terenul de la Ișalnița. Stadionul a fost plin cu suporterii alb-albaștrilor, majoritatea din Peluza Sud '97, care au facut spectacol cu torțe și fumigene. La final, jucatorii și spectatorii au…