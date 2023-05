Un șarpe de peste 1,5 metri a fost scos de jandarmi dintr-un autoturism parcat pe o strada din Drobeta Turnu Severin. Incidentul a avut loc vineri seara. Potrivit Jandarmeriei Mehedinți, un apel la numarul unic 112 primit vineri seara, in jurul orei 23.00, a direcționat echipajul de jandarmerie in zona Școlii Generale nr. 6, in Drobeta Turnu Severin. Apelul semnala prezența unui șarpe aflat la roata unei mașini. Ajunși la adresa indicata, jandarmii au luat legatura cu proprietarul autoturismului, iar in scurt timp, șarpele care ajunsese la compartimentul motor, a fost ridicat și, ulterior, eliberat…