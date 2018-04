Stiri pe aceeasi tema

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- O batrana in varsta de 77 de ani, cu domiciliul in Bucuresti, dar stabilita de mai mult timp in Suceava, a ajuns in atentia politistilor dupa ce a fost acuzata de mai multe furturi din supermarketuri. De la imbracaminte, bunuri alimentare si pana la bauturi alcoolice, nimic nu scapa batranei care, potrivit…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Ajutorul de inmormanare este de mare folos pentru majoritatea famililor indoliate. Ajutorul de inmormantare s-a majorat substantial fata de anul precedent 2017. Anul 2018 aduce noi reglementari legislative privind acordarea ajutorului de deces. Cuantumul ajutorului de deces in 2018 a intrat in vigoare…