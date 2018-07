Stiri pe aceeasi tema

- In stravechiul oraș Alexandria a fost facuta, recent, o descoperire remarcabila. Este vorba despre un sarcofag cioplit in piatra neagra. Artefactul a fost realizat in Epoca Elenistica, ce a luat sfarșit in anul 31 i.Hr., odata cu ocuparea Egiptului de catre romani.

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau sunt acuzați de malpraxis de familia unui barbat care a fost operat acolo și a avut numeroase probleme de sanatate dupa acea interventia chirurgicala. A fost deschis un dosar penal in acest caz.

- Sapaturile arheologice ce se desfasoara in prezent la Cavoul Roman, au suprins arheologii care au descoperit un mic tezaur compus din mai multe foite de aur, decorate cu modele geometrice, precum si 20 de almandine (pietre semipretioase). In cadrul unei conferinte de presa organizata de Primaria municipiului…

- Sapaturile arheologice vor continua la vestigiile romane vechi de peste 1.800 de ani, care zaceau de decenii sub un maidan si un punct de colectare a gunoiului din orasul Galati. Dupa descoperirea lor initiala, fusesera acoperite cu pamant si declarate in conservare. Santierul arheologic a fost redeschis…

- O societate comerciala care efectueaza lucrari de amenajare spatii de locuit intr-un fost hotel din municipiul Targu-Jiu a fost depistata, saptamana trecuta, de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, folosind in activitate doua persoane fara a avea incheiate…

- Muncitorii au venit cu un buldoexcavator pentru a face niște lucrari in zona. Au inceput sa sape, iar la un moment dat un muncitor a vazut un obiect metalic. Sapaturile au fost oprite, iar oamenii și-au dat seama ca este vorba despre un proiectil. Nu l-au mutat, așa cum s-a intamplat in urma…

- Peste 140 de copii au fost ucisi intr-un singur ritual din Peru in urma cu mai bine de 500 de ani. Cercetatorii spun ca acesta ar putea fi cel mai mare incident de acest gen din istoria umanitatii, relateaza National Geographic.

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…