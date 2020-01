Stiri pe aceeasi tema

- Un indian care a incercat sa treaga ilegal in Ungaria, prin apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, din Timiș, a fost prins de oamenii legii. Barbatul a fost depistat intr-un autoturism condus de un șofer roman. Polițiștii de frontiera au depistat ieri, 9 ianuarie, in jurul orei 13.30, la…

- Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat trei cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos. Seara trecuta, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera au observat, la marginea localitații Cenad, la aproximativ…

- Politistii de frontiera de la Negru Voda au descoperit un autoturism, in valoare de 90.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania, anunța un comunicat al instituției. In data de 03.01.2020, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din orasul Deta au depistat in satul Soca din judetul Timis, trei persoane, o femeie si doi barbati care au incercat sa treaca fraudulos frontiera din Serbia, in Romania. "Deoarece femeia era insarcinata si acuza…

- S-au tras focuri de arma in Timiș, pentru stoparea unui grup de migranți, depistat la granița dintre Romania și Serbia. Polițiștii de frontiera au folosit armamentul din dotare ieri, atunci cand trei indivizi au fost reperați la „frontiera verde”, in apropiere de localitatea Valcani. Grupul de migranți…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Algeria, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, ascunsi intr-un tren de marfa. ”In data de 07.12.2019, in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravita feroviar, judetul Timis,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut la ieșirea din țara, in PTF Petea, un cetațean din Bangladesh care intenționa sa iasa ilegal din Romania, cu scopul a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Sambata, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Polițiștii de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, au depistat, cu ajutorul camerelor de termoviziune, un cetațean pakistanez, care, impreuna cu fiul sau de 5 ani, incerca sa treaca ilegal granița cu Serbia. Acesta le-a spus polițiștilor ca intenționa sa ajunga in Grecia, potrivit Mediafax.Potrivit…