- Un rus mobilizat a cumparat un certificat de deces fals pentru a nu fi nevoit sa se intoarca pe front, fapt pentru care a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru dezertare, relateaza vineri EFE.

- Politia din New York a arestat un student de la Universitatea Cornell, acuzat ca a postat amenintari violente la adresa unor colegi de clasa evrei in weekend, transmite BBC. Politia spune ca el a amenințat ca va aduce o arma in campus si va viola femei evreice si "va decapita orice copil evreu".

- In satul Gherman, raionul Ungheni, s-a produs un grav accident. Un barbat in varsta de 39 de ani au decedat, in timp ce alți trei tineri, in varsta de 25, 27 și 22 de ani au ajuns la spital cu traumatisme, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit. Astfel, potrivit oamenilor legii, accidentul a…

- Poliția a luat masuri in cazul tragediei din București. Șoferul beat și drogat care a omorat un motociclist in Drumul Taberei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatoria Sectorului 6 a decis sa ramana in arest, dupa 24 de ore in care a fost reținut.

- Barbat gasit mort pe un teren viran din Sebeș. Era dat disparut de catre familie Barbatul de 57 de ani din Sebeș, dat disparut de familie, din 1 septembrie, a fost gasit decedat, marți, pe un teren viran din municipiu. Poliția a demarat ancheta. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost gasit decedat, pe un…

- Poliția italiana a arestat joi in Pakistan un barbat pakistanez care este judecat in Italia pentru uciderea propriei fiice, dupa ce aceasta a refuzat sa se casatoreasca cu un var din țara natala.

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta ca s a inregistrat un nou deces, in urma incendiului de la Crevedia.Acum a fost confirmat de catre colegii de la Floreasca inca un deces. Dar nu vreau sa zic inca un deces din cauza arsurilor, pentru ca primul deces, din pacate, a fost sotul doamnei care e decedat…