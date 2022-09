Un rus este acuzat de FSB că a dat Ucrainei planurile avioanelor de luptă Serviciile secrete din Rusia au reținut un cetatean rus, suspectat ca a transmis informații militare secrete Ucrainei, au anunțat, marți, agențiile de presa ruse, citand agenția federala de securitate FSB, transmite Reuters. ”FSB a descoperit ca un cetatean rus (comitea fapta) de inalta tradare prin transmiterea unor informatii Ucrainei in detrimentul securitatii Federatiei ruse”, a […] The post Un rus este acuzat de FSB ca a dat Ucrainei planurile avioanelor de lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

