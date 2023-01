Stiri pe aceeasi tema

O noua zi a razboiului din Ucraina, iar situația orașului Soledar din estul țarii este tot incerta. Rușii pretind ca au cucerit orașul - insuși șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin a anunțat acest lucru, publicand o poza in care da de ințeles ca se afla la fața locului. De partea cealalta insa, un…

Șeful Grupului Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin", suspecteaza ca este discreditat de „barbați in uniforma" legați de armata rusa deoarece mercenarii sai eclipseaza trupele ruse pe campul de lupta din Ucraina.

- De ani de zile, Grupul Wagner a fost invaluit in secretomanie – Kremlinul i-a negat in mod repetat existența, pretinzand ca nu cunoaște organizația care antreneaza luptatori ce pot fi angajați.

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, cunoscut si sub porecla de "Bucatarul lui Putin", al carui grup de mercenari Wagner a jucat un rol proeminent in conflictul din Ucraina, a cerut intreprinderilor ruse sa le dea liber angajatilor pentru a se putea antrena in taberele grupului militar privat, relateaza…

- Oficialii ruși vor sa mai stavileasca influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din inchisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate in Ucraina,…

Șeful Departamentului de Securitate Municipala al Kievului, Roman Tkachuk, a declarat ca autoritațile au planificat evacuarea totala a celor 3 milioane de locuitori ai capitalei ucrainene in cazul unei pene totala de curent, potrivit The New York Times.

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, omul de afaceri rus Evgheni Prigojin, l-a laudat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre care a spus ca e totuși președintele unei țari ostile Rusiei, relateaza site-ul cotidianului Moskovskij Komsomolets . Creatorul companiei militare private ruse…

Grupul Wagner - supranumit de unii armata privata a lui Putin - se pare ca iși reduce standardele și recruteaza condamnați ruși care sufera de boli grave, inclusiv HIV și hepatita C, pentru razboiul din Ucraina, potrivit serviciilor secrete britanice, noteaza Mediafax.