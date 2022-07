Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer s-a trezit cu geamul de la mașina spart de un ”mini bolovan” proiectat de explozia unei anvelope.”Anvelopa mașinii din imagine a explodat aruncand un mini bolovan in geamul mașinii noastre. Daca era o persoana in zona, un copil de exemplu, ce se intampla?”, a relatat soția șoferului care s-a…

- Președintele statului Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit sambata din reședința situata in capitala Colombo, cu cateva minute inainte sa fie luata cu asalt de manifestanți care i-au cerut demisia, relateaza presa internaționala.

- Un barbat de 61 de ani a fost incatușat de polițiști sambata, in zona Sud din Focșani, dupa ce a provocat un scandal monstru. Se pare ca, dupa ce a calatorit cu un taxi, in momentul in care a ajuns la destinație, s-a enervat și a spart geamul mașinii, devenind recalcitrant. Spiritele s-au calmat abia…

- Pacientul in varsta de 67 de ani, internat de 5 zile in Secția de Pneumologie a Spitalului Județean Botoșani, a sarit de la etajul 1 al unitații, deoarece se afla in sevraj dupa alcool, noteaza Monitorul de Botoșani . Acesta a smuls o instalație de oxigen din perete pentru a le face pe asistente sa…

- Un pacient cu Covid, internat de cinci zile in spital, in cadrul Sectiei Pneumologie a Spitalului Județean Botoșani, a alertat intreaga unitate din cauza starii de sevraj etanolic in care se afla, informeaza Monitorul de Botoșa ni. In varsta de 67 de ani, acesta se afla internat intr-unul dintre saloanele…

- VIDEO| Scandal VIOLENT in Capitala: Polițiștii au spart geamul unui șofer și l-au imobilizat, dupa ce a devenit agresiv VIDEO| Scandal VIOLENT in Capitala: Polițiștii au spart geamul unui șofer și l-au imobilizat, dupa ce a devenit agresiv Un scandal violent a avut loc miercuri, in Capitala, unde un…

- Un șofer a fost scos cu forța din mașina de catre polițiști, dupa ce i-a amenințat și a incercat sa fuga de la locul accidentului. Imaginile au fost filmate in Sectorul 6 al Capitalei, pe Bulevardul Constructorilor.

- Barbatul care, in aceasta dimineața, a spart cu un ciocan unul din geamurile Parlamentului, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Potrivit poliției, totul s-a intimplat astazi, in jurul orei 09:00. Ajunși la locul faptei, oamenii legii au gasit barbatul de 43 de ani, care a spart cu un ciocan…