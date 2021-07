Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni sanctiuni economice impotriva Belarusului, inaintea unei reuniuni a UE la care participa și ministrul Bogdan Aurescu și la care se va discuta despre noi masuri punitive dupa deturnarea spre Minsk de catre autoritatile belaruse a unui avion cu scopul…

- UEFA a respins miercuri solicitarea Greciei privind tricoul purtat la turneul final al EURO 2020 Euro de componentii nationalei de fotbal a Macedoniei de Nord, scandal care a survenit dupa cel dintre Rusia si Ucraina, scrie AFP, potrivit Agerpres. Organismul european a confirmat ca a primit ''o…

- Expozitia temporara de fotografie "Rusia - file din natura", organizata in colaborare cu Societatea Geografica Rusa (Russian Geographical Society), Centrul Rus de Stiinta si Cultura din Romania si Ambasada Rusiei in Romania, va fi deschisa, vineri, la Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore…

- Operatorul aerian national din Belarus risca sa fie sanctionat de Uniunea Europeana dupa ce autoritatile belaruse au obligat o aeronava cu pasageri a Ryanair, care zbora din Grecia in Lituania, sa aterizeze la Minsk, pentru arestarea unui jurnalist disident si a prietenei acestuia. ”Ucraina si-a inchis…

- Turistii care au fost vaccinati impotriva COVID-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V vor putea calatori in Grecia fara probleme, a declarat un ministru grec, chiar daca Uniunea Europeana inca trebuie sa-l recunoasca acest ser pentru pasaportul UE de vaccinare planificat ce va permite calatoriile in interiorul…

- Dupa luni de restricții de blocaje, Grecia și-a deschis și muzeele in aceasta saptamana, inclusiv muzeul Acropole, care gazduiește sculpturi renumite din antichitatea greaca, scrie reuters.com „Ma simt cu adevarat in viața și bine pentru ca a fost un an atat de dur și de lung din cauza COVID”,…

- Romanii au investit masiv in imobiliare in perioada pandemiei. Creditele ipotecare au inregistrat in ultimul trimestru o creștere de 10% fața de aceeași perioada din 2020, cand s-a vandut un numar record de locuințe. Programul Noua Casa a inceput din aprilie și deja sunt inregistrate 200 de cereri pe…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a clarificat o problema și anume, daca fructele de mare sunt alimente de post precum considera bisericile din Grecia și Rusia. „Este foarte limpede ca nu sunt de post, pentru ca acelea sunt niște ființe, chiar daca nu au sange, cum se spune. E o argumentație falsa!…