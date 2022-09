Stiri pe aceeasi tema

La punctul de control Verhni Lars, de la granița dintre Rusia și Georgia, au fost observate transportare blindate ale trupelor ruse. Serviciul Federal de Securitate, FSB, a anuntat ca acestea au fost desfasurate "pentru orice eventualitate", scrie Meduza, potrivit Rador.

Japonia a adaugat 21 de companii rusești pe lista companiilor vizate de sancțiuni și a interzis, de asemenea, exportul de marfuri care are legatura cu producerea de arme chimice in Rusia - transmite Ministerul de Externe japonez, conform Rador, care citeaza Interfax.

Premierul interimar al Bulgariei, Galab Donev, a declarat ca va convoca Consiliul de Securitate, care saptamana viitoare, probabil joi, va lua deciziile si masurile relevante. Motivul este escaladarea tensiunilor in conflictul militar dintre Rusia si Ucraina, scrie Rador.

Serviciul de Securitate al Ucrainei spune ca a interceptat documente potrivit carora separatiștii pro-ruși din regiunea Donețk planuiesc sa ii implice și pe copiii cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani in referendumurile de unire cu Rusia. Minorii vor putea „vota" daca sunt insoțiți la „secțiile…

Iranul, Rusia și China intentioneaza sa organizeze exerciții navale comune in aceasta toamna, a declarat, joi, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Iraniene, Mohammad Bagheri, in timpul unei conferințe de presa sustinuta in cadrul paradei Forțelor Armate Iraniene, potrivit Rador.

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta.

O mișcare interesanta are loc in aceste zile in zona de Nord a frontului ucrainean. Armata rusa muta masiv sisteme de aparare antiaeriana și rachete spre Sud. Potrivit agenției de știri finlandeze Yle, imaginile satelitare arata ca lansatoarele și rachetele au disparut de la baza de la Zelenogorsk…

Un oficial armean de rang inalt a anuntat miercuri noaptea ca s-a ajuns la un armistitiu cu Azerbaidjanul, dupa doua zile de violente intre armatele celor doua tari, violente legate de disputata enclava Nagorno-Karabah, transmite Rador.