Un tanar de 30 de ani din Rusia a fost reținut de FSB, fiind acuzat ca pregatea un act terorist asupra biroului procurorului și a biroului de inrolare militara din Cherkessk, relateaza agenția rusa de presa TASS . Doua dispozitive explozive improvizate au fost gasite la domiciliul suspectului in urma perchezițiilor. Potrivit serviciului secret al Federației Ruse, tanarul care voia sa arunce in aer centrul de inrolare din Cherkessk ar fi un susținator al organizației Sectorul de Dreapta, interzisa in Rusia, deoarece apara identitatea naționala ucraineana. FSB susține ca tanarul nascut in 1992…