Stiri pe aceeasi tema

- Acceptați la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), sportivii din Rusia și Belarus care au declarat public ca nu susțin invazia lui Vladimir Putin in Ucraina vor concura sub steagul neutru, rezervat celor care se reprezinta la marea competiție in nume propriu, nu națiunea din care fac…

- Rusia a condamnat interdictia impusa de Franta jurnalistilor agenției de presa rusa Ria Novosti de a acoperi intrecerile sportive ale Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris. Totul se intampla pe fondul tensiunilor din ultima perioada dintre Paris si Moscova, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Daca exista un lucru pe care organizatorii Jocurilor Olimpice vor sa-l știm, este ca politica nu are loc in acest eveniment sportiv bianual. Este principiul invocat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) inaintea Jocurilor de vara de la Paris care incep saptamana viitoare, cand au anunțat ca sportivii…

- Un tanar de 20 de ani, care aparține mișcarii neo-naziste, a fost reținut miercuri la Colmar, in Franța. Alsacianul este suspectat ca ar fi planuit sa comita acțiuni violente in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor incepe la 26 iulie. Tanarul a fost reținut de anchetatori ai subdirecției…

- Comitetul rus de ancheta a anunțat joi, 6 iunie 2024, ca a arestat un cetatean francez suspectat de culegere de informatii despre activitati ale armatei ruse, acesta fiind in mai multe randuri in Rusia, timp de mai multi ani.

- Ultimul sportiv roman care a obținut calificarea la ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris este canotorul Mihai Chiruta. The post LOTUL OLIMPIC Romania are 86 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Emmanuel Macron (46 de ani), președintele Franței, iși dorește un armistițiu intre Ucraina Și Rusia pe durata Jocurilor Olimpice. Rand pe rand, președinții celor doua țari au respins ferm propunerea lui Macron, noteaza News.ro. Primul care a respins vehement ideea a fost Vladimir Putin (71 de ani),…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, pentru AFP, ca a respins ideea unui „armistitiu" in conflictul dintre Ucraina si Rusia, pe perioada Jocurilor Olimpice, asa cum ar dori presedintele Frantei, Emmanuel Macron, relateaza News.ro.„I-am spus: Emmanuel, nu credem. Sa ne imaginam…